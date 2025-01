Inmet emite alertas de chuvas intensas para vários estados neste final de semana

População e autoridades do Centro-Oeste, Norte e Nordeste devem ficar atentos com chuvas e ventos fortes

Pelo menos 20 estados brasileiros devem enfrentar chuvas intensas neste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para unidades da federação do Centro-Oeste, Norte e Nordeste neste sábado e domingo.

As chuvas devem se intensificar por causa do crescimento de uma frente fria que passou a ganhar força a partir da última quinta-feira (9).

Segundo o Inmet, o clima ficará instável principalmente nos estados do Maranhão, Bahia, Tocantins, Piauí, Pernambuco, no sul do Pará e também no Norte de Minas Gerais. Além ds chuvas, as regiões devem sofrer com a ventania, que pode variar entre 60 km/h e 100 km/h. O volume de precipitação será de pelo menos 60 mm/h.

O alerta laranja também reforça para a população e para as autoridades públicas os riscos de alagamentos, descargas elétricas e danos à infraestrutura pública, como a queda de arvores e problemas no fornecimento de energia elétrica.

Alerta amarelo

O Inmet também emitiu alerta amarelo, com riscos menores que o laranja, mas que também requer cuidados, para Amapá, Amazonas, Acre, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, norte de Rondônia e Sergipe. Nessas regiões, há risco de chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h e ventos entre 40 km/h e 60 km/h

O Inmet também monitora uma Zona de Convergência do Atlântico Sul que pode aumentar o volume das chuvas e até levá-las para outros estados. O fenômeno meteorológico deve permanecer ativo até a próxima quinta-feira (16). A tendência é que a Zona de Convergência impacte principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e cidades do norte do Rio de Janeiro.

*Com informações SBT News

