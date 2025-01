Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Alvarães, no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, na quinta-feira (9), Roselange Cardoso Marinho, de 28 anos, por tráfico de drogas no município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus). A prisão foi realizada no bairro São Francisco, naquele município.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, as equipes policiais foram até a residência de Roselange para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Durante as buscas no imóvel, foram encontradas uma porção de maconha tipo skunk, cinco trouxinhas da mesma substância e dois aparelhos celulares.

“A operação foi deflagrada com base em investigação preliminar e denúncias anônimas, que apontavam Roselange como responsável por movimentações suspeitas no local, caracterizando tráfico de drogas”, explicou o delegado.

Ainda segundo Marcelo Lopes, as evidências do flagrante demonstram a prática reiterada do crime, com o uso de um local já conhecido pela comunidade como ponto de venda de entorpecentes.

Além disso, Roselange possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo majorado, homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas.

Procedimentos

Roselange Cardoso Marinho foi autuado por tráfico de drogas e será submetido à audiência de custódia. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

