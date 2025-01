VÍDEO: Caminhão perde controle e atinge veículos em Manaus

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do caminhão perdeu o controle dos freios

Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado neste sábado (11) no Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus, que conecta as zonas Sul, Leste, Norte e Oeste da cidade. O acidente aconteceu durante uma blitz realizada em um dos trechos da via.

De acordo com informações de testemunhas, ao tentar parar na abordagem, o motorista do caminhão perdeu o controle dos freios. O veículo desceu de ré e atravessou para a pista contrária, atingindo dois carros e uma motocicleta.

Apesar dos danos materiais, não houve feridos. Equipes da polícia e agentes de trânsito estiveram no local para controlar o fluxo de veículos e prestar assistência aos envolvidos.

VÍDEO:

