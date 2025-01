Idosa é agredida pelo marido após recusar dividir senha de Wi-Fi

Uma idosa de 71 anos foi agredida pelo marido de 74, na noite desta sexta-feira (10), na Vila Taquarussu, em Campo Grande. O motivo da briga teria sido a senha do Wi-Fi.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento começou quando o marido pediu a senha para compartilhar com terceiros, mas teve o pedido negado pela esposa. Irritado, ele a agrediu com socos na cabeça.

A vítima, inicialmente, manifestou o desejo de representar criminalmente contra o marido, mas desistiu ao chegar à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O casal, que está junto há 54 anos, nunca havia registrado ocorrências de violência doméstica anteriormente. O caso foi registrado como vias de fato no contexto de violência doméstica.

*Com informações do Metrópoles

