Gracyanne Barbosa dá adeus à academia: ‘Bye bye, ferros’

A influenciadora brinca com o fato de ter uma rotina pesada de treinos e ir para o BBB

Depois de ter sido anunciada no Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa, 41, publicou um vídeo se despedindo dos equipamentos da sua academia neste sábado (11).

“Nossa musa teve que dar seu bye bye pros ferros, mas ainda bem que academia do #BBB25 tá lindona pros treininhos dela”, dizia a legenda.

No vídeo, ela abraça os pesos e os aparelhos da academia e sai triste do local. Claro que tudo não passa de uma brincadeira com o fato de a influenciadora fitness ter uma rotina pesada de treinos.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com a publicação. “Gracyanne vai dormir na academia do BBB kkkkk Tô muito animado”, escreveu uma pessoa. Outra comentou: “Primeira vez que ela tocou nos pesinhos de 2kg“.

BBB 25

A próxima edição do reality começa na segunda-feira (13). Gracyanne vai entrar na casa com sua irmã, Giovanna. Outras duplas do camarote são Vitória Strada e Mateus Pires, Diogo Almeida e Vilma e Diego e Daniele Hypolito.

*Com informações da CNN Brasil

