Avião de pequeno porte cai durante aula de voo

Um avião de pequeno porte, utilizado para instrução de voo, caiu neste sábado (11) na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O caso foi registrado por volta das 15h, e as duas pessoas que estavam na aeronave foram resgatadas com vida.

No momento da decolagem, a aeronave teria batido a asa direita em um eucalipto e depois em uma rede de alta tensão, antes de cair, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O instrutor, Carlos Eduardo Müller, ex-prefeito de Montenegro, de 54 anos, estava com o aluno, que também saiu ileso.

O aluno caminhou até o local de resgate, enquanto o instrutor reclamou de dores na lombar e foi encaminhado ao Hospital de Montenegro

*Com informações SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱