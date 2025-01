Yuri Lima mostra nova foto de momento fofo com Nala

Yuri Lima compartilhou nas redes sociais neste sábado (11) uma nova foto com a pequena Nala, fruto de sua relação com Iza

Yuri Lima compartilhou na manhã deste sábado (11) uma nova foto de um momento fofo com Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza. A pequena está prestes a completar 3 meses de vida.

Jogador de futebol, Yuri Lima ficou ainda mais famoso pouco antes do nascimento de Nala, quando Iza terminou o relacionamento com ele ao descobrir que estava sendo traída pelo atleta durante a gestação.

O caso ganhou muita repercussão e houve um grande apoio dos fãs da cantora, principalmente nas redes sociais, mas o casal acabou reatando a relação pouco tempo depois.

Nas redes sociais, Yuri publica fotos da profissão e passou a publicar fotos da família. Desta vez, ele aparece deitado e abraçado à filha, formando uma conchinha em volta da bebê. A menina estava deitada, embrulhada em um cobertor e com luvinhas nas mãos.

Veja o post:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱