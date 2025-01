Sine Amazonas divulga 161 vagas de emprego para esta segunda-feira (13)

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 161 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (13).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas disponíveis

40 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE – PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE LAVANDERIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

Experiência em atendimento em geral, ter boa comunicação e conhecimento em informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

03 VAGAS: ASSISTENTE DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função, conhecimento na área de produção em geral.

Desejável ter cursos da área de Qualidade

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR(A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

Experiência em confecção de roupas em geral, ter boa comunicação e conhecimento em informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico cursando ou completo

Com experiência na função, com linha branca, Fan coil, splitão, self e schiller.

Desejável curso de NR 10.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na função, na execução das atividades de obras e manutenção, ajudando a deslocar materiais e fazendo a limpeza do local. Deverá trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação no ambiente de trabalho.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

*08 VAGAS: PEDREIRO

*Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na função.

Desejável curso NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

Experiência em atendimento em geral, ter boa comunicação e conhecimento em informática

Desejável Pacote Office

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: FONOAUDIÓLOGA

Escolaridade: Ensino superior completo em Fonoaudiologia

Com experiência na função.

diferencial possuir curso de Disfagia

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: CORTADOR – TÊXTIL

Escolaridade: Ensino Médio cursando

Com experiência na função.

Com experiência em corte de todos os tipos de tecidos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo

Com experiência na função, conhecimento em cortes e costura em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Superior completo, áreas diversas.

Com experiência na função, conhecimento em direcionamento e gestão de processos e equipes.

Obrigatório conhecimento em Pacote OFFICE (Excel intermediário)

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e será diferencial conhecimento em compras e cotação.

Obrigatório Pacote OFFICE

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

executar atividades de limpeza de ambientes e utensílios em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função, conhecimento em panificação em geral.

Será diferencial possuir curso de panificação e manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: MOVIMENTADOR DE MERCADORIAS –

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou atividades similares com separação de mercadorias em CD Logístico ou serviço braçal com mercadorias / produtos pesados e coletor WMS e paleteira manual.

Desejável ter cursos de logística ou conferente logístico.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo

Com experiência na função, serviços de alimentação e processos auxiliares em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

15 VAGAS: SERRALHEIRO JR

Escolaridade: Ensino médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: MESTRE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Obrigatório CNH

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: SUPERVISORA DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função área de restaurantes em geral.

Obrigatório curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter conhecimento nos processos auxiliares de compra em geral.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável ter cursos de NR’s 10, 12, 33 ou 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: PRÉ-VENDEDOR(A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de vendas de produtos alimentícios em geral, possuir CNH AB (ear), ter disponibilidade para viagens ao interior do estado, ter boa comunicação e habilidade para atendimento ao cliente.

Desejável ter cursos de Técnicas em vendas, Atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: – NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e em Cozinha Industrial.

Obrigatório ter curso de Pacote Office.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

20 VAGAS: OPERADOR DE PERECÍVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro emprego ou com experiência de repositor de frutas, frios.

Executar atividades de operação em loja, reposição de mercadorias perecíveis em geral, ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

20 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função em cortes, limpeza e desossa carnes em geral, ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função

Ter conhecimento em atividades de limpeza e manutenção e pequenos reparos a áreas internas e externas em sítios e chácaras, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino técnico ou tecnólogo (administração ou qualidade) ou superior completo (Administração, engenharia de alimentos ou produção áreas afins)

Com experiência na função Indústria.

Com experiência em liderar processos de produção industrial, conhecimento em análise de relatórios diários, práticas de identificação e correções de processos

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, certificado de dispensa militar, e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na NR 10.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter ISO 9001.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

