Tubulação na avenida Autaz Mirim recebe obra emergencial em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza uma intervenção emergencial na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário.

A via, de fluxo intenso, é o principal corredor viário da zona Leste e interliga vários bairros entre as zonas Leste a Norte e Distrito Industrial. Neste domingo (12), uma equipe com 30 servidores da Seminf atua em um trecho onde uma cratera se formou em cima de uma galeria de águas pluviais.

O prefeito em exercício e secretário de Obras, Renato Junior, acompanha os serviços, onde a pressão das águas pluviais e o acúmulo de lixo provocaram o rompimento na rede de drenagem, ocasionando a erosão do solo abaixo do asfalto, cedendo por conta dos veículos pesados que trafegam no local.

“A pronta resposta da prefeitura é fundamental para não impactar o trânsito e solucionar o problema de início, como determina o prefeito David Almeida. Iniciamos as escavações e identificamos o ponto crítico. Estamos substituindo os tubos danificados para solucionar o problema e devolver a trafegabilidade segura da via”, explica Renato Junior.

Na sequência, a via receberá os serviços de reaterro, compactação e, posteriormente, a pavimentação asfáltica, além de outros serviços básicos necessários para garantir a infraestrutura na área atingida.

A via está interditada em duas das três faixas da avenida, no sentido bairro/Centro, e conta com apoio de agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para orientar os motoristas e oferecer segurança à equipe que trabalha no local.

A expectativa é que as obras de recuperação da rede de drenagem sejam concluídas ainda neste domingo, assim como a liberação do tráfego na área, para que não impacte no fluxo desse importante corredor viário nesta segunda-feira (13).

