Prefeitura realiza limpeza e desobstrução de bueiros em pontos no Centro de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Pública (Semulsp), realiza, neste domingo (12), a limpeza e desobstrução das caixas coletoras da avenida Eduardo Ribeiro e da rua Joaquim Sarmento, no Centro, Zona Sul de Manaus.

“Essa é uma ação permanente, uma vez que o centro da cidade possui uma grande circulação de pessoas e o descarte irregular de lixo é recorrente. Montamos essa força-tarefa de limpeza e desobstrução desses pontos no Centro, em parceria com a Semulsp. A gestão do prefeito David Almeida é comprometida e ágil. Trabalhamos em conjunto, diuturnamente, para minimizar os impactos desses problemas à população, especialmente durante o período chuvoso, quando o maior desafio é o descarte irregular de lixo. Nosso maior aliado nesse processo é a conscientização, fazer a nossa parte e jogar o lixo no lixo. Reiteramos mais uma vez esse apelo à população”, afirma o prefeito em exercício e secretário de Obras, Renato Junior.