Morre mulher que contraiu raiva humana ao ser mordida por sagui em PE

A mulher teve a mão esquerda mordida pelo animal ao tentar defender o neto, de 3 anos, no dia 28 de novembro

Morreu, na manhã deste sábado (11), a mulher de 56 anos que contraiu raiva após ser atacada por um sagui em Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco.

Ela estava internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife. O caso foi o primeiro registrado em oito anos no estado.

O que aconteceu

A paciente, identificada como Ivonete, teve a mão esquerda mordida pelo animal ao tentar defender o neto, de 3 anos, no dia 28 de novembro, enquanto chegava em casa.

A família acredita que a mulher sofreu negligência médica ao procurar socorro na cidade onde morava. Ela não foi submetida à profilaxia pós-exposição ao vírus (vacina e/ou soro) no tempo indicado.

Familiares avaliam acionar a Justiça. “Era para ela ter sido bem tratada e encaminhada para algum lugar que tivesse o tratamento e não terem deixado voltar para casa”, disse a sobrinha.

Em nota, a SES-PE informou que faz cópia dos documentos dos pacientes para investigação epidemiológica e monitoramento de casos. “Quanto à conduta profissional, reforça que, de acordo com as atribuições do Sistema Único de Saúde, compete ao município a apuração e os devidos encaminhamentos”, acrescentou a pasta.

