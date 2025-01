Enem 2024: Resultado já está disponível; veja como consultar

Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil

O resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 já pode ser consultado na Página do Participante, conforme informado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para acessar as notas, o candidato deve utilizar o login gov.br, com CPF e senha cadastrados.

É importante destacar que os participantes treineiros (alunos que ainda não concluíram o ensino médio e realizaram a prova como teste de conhecimento) terão suas notas divulgadas em até 60 dias.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, possibilitando aos participantes concorrerem a vagas em universidades públicas e privadas, além de acesso a financiamentos e bolsas de estudo. Também é aceito por diversas instituições internacionais.

As provas foram aplicadas em 3 e 10 de novembro na versão regular do exame, e em 10 e 11 de dezembro para a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e na reaplicação.

Como consultar o resultado do Enem 2024:

Acesse a Página do Participante pelo link enem.inep.gov.br/participante. Clique em “Página do Participante – Entrar com gov.br”. Insira seu CPF, clique em “Continuar”, coloque sua senha e selecione “Entrar”. Na página principal, clique na aba “Resultado” e escolha a opção correspondente a 2024.

Leia mais

Inep divulga gabarito do Enem 2024; confira as respostas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱