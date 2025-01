Vítima estava trafegando pela via quando colidiu com um carro, sendo arremessado pela força do impacto.

Um motociclista identificado como Tannei Gabriel, de 23 anos, faleceu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (12), na avenida Cosme Ferreira, no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, localizado no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, Tannei estava trafegando pela via quando colidiu com um carro, sendo arremessado pela força do impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, constatou o óbito.

O motorista do veículo envolvido no acidente foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

VÍDEO: motociclista morre ao invadir contramão e colidir com carro em Manaus pic.twitter.com/AWZ7W0pral — Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 13, 2025

