Escolas do AM iniciam rematrícula e transferência de alunos; veja prazos e como fazer

Confira os prazos e as etapas para garantir a matrícula do seu filho nas escolas do Amazonas

Começou nesta segunda-feira (13) o período de rematrícula e transferência nas escolas da rede estadual e municipal do Amazonas. As datas são as seguintes:

Rematrícula:

Rede estadual: 13 de dezembro a 3 de janeiro.

13 de dezembro a 3 de janeiro. Rede municipal: 16 de dezembro a 3 de janeiro.

A rematrícula é feita diretamente pela unidade de ensino, sem a necessidade da presença dos responsáveis nas escolas.

Transferência:

Rede estadual e municipal: 13 a 14 de janeiro.

Os pais e responsáveis devem ficar atentos às datas e garantir o processo dentro do prazo para garantir a continuidade dos estudos de seus filhos.

O início do ano letivo nas escolas da rede municipal de Manaus será no 5 de fevereiro de 2025, já para as escolas estadual, o ano letivo inicia no dia 7 de fevereiro do ano que vem.

