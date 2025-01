VÍDEO: Carreta bloqueia via no complexo viário do Rapidão, em Manaus

Uma carreta ficou presa em uma curva do complexo viário que liga a Estrada do Rapidão à Avenida Torquato Tapajós, causando grandes transtornos no trânsito da Zona Norte de Manaus, na manhã desta segunda-feira (13).

O acidente ocorreu próximo à rotatória de acesso ao Hospital Delphina Aziz, uma área de tráfego intenso para veículos leves e pesados. Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle da carreta e bateu nas barras de proteção da via. Ainda não se sabe a causa do acidente.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi acionado e esteve no local ajudando a organizar o trânsito e minimizar os impactos. No entanto, a remoção da carreta ainda não foi concluída.

Com a via parcialmente bloqueada, motoristas enfrentaram lentidão, principalmente nos horários de pico. A situação pode ter piorado ao longo do dia, devido ao grande fluxo de veículos na região, um dos principais corredores viários da cidade.

Equipes de guincho estiveram no local para retirar a carreta, mas ainda não há previsão para a liberação total da pista. As autoridades recomendaram que os motoristas evitassem a área e procurassem rotas alternativas para reduzir os congestionamentos.

