Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE) apontaram que a Manaus é a terceira capital com menor presença de árvores do país com apenas 23,90% de sua área arborizada. Essa realidade reflete nas altas temperaturas registradas na cidade, que chegou aos 39ºC, em 2024. Para mitigar o clima, estratégias de arborização são implantadas para aumentar a qualidade de vida no meio da floresta amazônica.

Nesta segunda-feira (13), o prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, anunciou como parte do Programa de Arborização e Conservação Florestal (Manaus Verde), o plantio de 150 novas mudas de ipês, oiti (a mesma espécie da avenida Getúlio Vargas), jutairana e chuva de ouro da amazônia (lofantera) no trecho de 5 quilômetros, que vai do complexo viário de Flores até o Terminal de Integração 1.

De 2021 a 2024, 23.026 mudas foram plantadas. No mesmo período, 261.339 foram doadas à população em 213 ações, contemplando um bairro e zona distinta da cidade, a cada semana.

O secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima), Fransuá Matos, destacou que a ação é parte de uma força tarefa que tem o objetivo de transformar a capital amazonense em uma cidade modelo de preservação.

“Este ato é um exemplo do compromisso que nós temos com essas metas ambientais, para que Manaus passe a ser também uma cidade exemplo quando se fala em meio ambiente no Brasil. Sem dúvidas, Manaus será uma cidade mais arborizada”, garante o responsável.

Crescimento populacional x Meio ambiente

Foto: Alberto César Araújo / Aleam



Mas, essa meta só será cumprida se houver empenho tanto da população, quanto do poder público, como explica o ambientalista Carlos Durigan.

“Manaus tem crescido muito rapidamente e de forma desordenada, bairros que nasceram sem planejamento e em geral gerando grande degradação. Além de uma arborização incipiente nas vias públicas da maioria dos bairros, ainda perdemos ano a ano as áreas ocupadas por fragmentos florestais que ocorrem nos espaços urbanos, seja pelo surgimento de novos condomínios e infraestrutura em geral, seja pela invasão e desmatamento dessas áreas. Para mudarmos este cenário, a gestão pública precisa colocar em prática o que está preconizado no Plano Diretor do Município e assim cuidar melhor das áreas verdes existentes e ainda atuar na restauração de áreas degradadas e mesmo na arborização das vias públicas”, destacou o profissional.

Um levantamento feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) apontou que Manaus perdeu 29 km² de floresta nativa, de 2013 a 2023, devido a expansão populacional desordenada.

Esse crescimento prejudica, de forma geral, a qualidade de vida das famílias que passam a habitar os novos espaços, uma vez que o fenômeno das ilhas de calor são observados na região.

“Estudos diversos comprovam que ruas arborizadas chegam a ter temperaturas bem mais amenas que ruas desprovidas de árvores, em dias quentes de verão a temperatura em uma rua sem árvores pode chegar a mais de 5 graus Celsius se comparada a uma rua arborizada. Este quadro remete ao efeito Ilha de Calor, que diz respeito à formação de um clima mais quente em áreas urbanizadas e sem cobertura florestal, onde se formam uma espécie de bolsão de altas temperaturas devido ao aquecimento de extensas superfícies asfálticas e de concreto que encontramos em grandes cidades como Manaus”, explicou Durigan.

Com a estratégia adotada pelo município por meio do programa Manaus Verde, é esperado que a população esteja consciente da relevância da arborização diante das mudanças climáticas que atingem a capital amazonense.

“Além de serem aliadas no controle do clima na cidade, as árvores ainda contribuem para retirada de carbono da atmosfera e contribuem com a redução do aquecimento global e por fim ainda contribuem com a manutenção da vida da rica biodiversidade que compartilha o espaço urbano conosco e não custa lembrar que Manaus tem como símbolo o Sauim-de-coleira, espécie de primata endêmica e altamente ameaçada e conservar nossas florestas urbanas é cuidar dele e de centenas de outras espécies”, finalizou o ambientalista Carlos Durigan.

