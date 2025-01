Polícia prende homem com pistola no Bairro da União, em Manaus

Um homem de 28 anos foi preso no Bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a madrugada desta segunda-feira (13), com uma pistola 9 mm com 10 munições em sua cintura.

Após a apreensão da arma, o homem foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Durante a verificação de seus antecedentes, constatou-se que ele já possuía passagem anterior pelo mesmo crime de porte ilegal de arma de fogo.

As autoridades locais continuam empenhadas em intensificar as ações de fiscalização e patrulhamento, visando aumentar a segurança da população e reduzir a criminalidade em Manaus.

