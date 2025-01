Lula sanciona Lei que proíbe celulares nas escolas

Aparelhos como celulares, tablets e relógios inteligentes estão proibidos em escolas públicas e privadas de todo o país durante as aulas, recreios e intervalos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (13), o projeto de lei que proíbe celulares em escolas de todo o país.

Aparelhos como celulares, tablets e relógios inteligentes estão proibidos em escolas públicas e privadas de todo o país durante as aulas, recreios e intervalos, segundo a nova legislação, que abrange toda a educação básica – pré-escola, ensino fundamental e médio.

O aluno poderá levar o aparelho na mochila; contudo, ele só poderá ser usado nos casos de garantia de acessibilidade, inclusão e direitos fundamentais, além de atendimento às condições de saúde.

Na sala de aula, os aparelhos só poderão ser utilizados para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, sob a orientação dos professores.

O uso dos aparelhos também estará autorizado em situações de perigo ou força maior.

Armazenamento

Durante uma cerimônia fechada no Palácio do Planalto para a sanção da nova lei, o ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que o local de armazenamento dos aparelhos enquanto os alunos estiverem na escola será definido de acordo com a capacidade de cada instituição.

Segundo a nova lei, as escolas deverão alertar os alunos sobre o sofrimento psíquico causado pelo excesso de telas e treinar os professores para identificar esses comportamentos.

Além disso, as instituições também deverão oferecer espaços de escuta e acolhimento dos estudantes com nomofobia digital, ou medo de ficar longe do celular.

*Com informações da InfoMoney

