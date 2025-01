Potássio do Brasil assina acordo preliminar para o projeto Potássio Autazes

A Brazil Potash Corp., uma empresa que está desenvolvendo e construindo o maior projeto de fertilizantes de potássio no Brasil através de sua subsidiária Potássio do Brasil, anunciou a assinatura do Acordo Preliminar de Cooperação com o Conselho Indígena Mura (CIM) de Autazes, marcando um marco significativo no desenvolvimento do Projeto de Potássio Autazes da Empresa (o “Projeto”).

Este acordo, assinado pela subsidiária integral da Empresa, Potássio do Brasil Ltda., estabelece uma estrutura preliminar abrangente para a colaboração entre o Projeto e as comunidades indígenas Mura. Os principais elementos incluem:

Implantação do Plano Bem Viver Mura – programa de desenvolvimento sustentável

Investimento em iniciativas de desenvolvimento social e cultural para aldeias indígenas representadas pela CIM

Compromisso com programas de desenvolvimento socioeconômico e ambiental alinhados com o licenciamento ambiental vigente e exigências legais

“Este acordo formaliza nosso compromisso de promover o desenvolvimento sustentável em parceria com o povo Mura”, disse Adriano Espeschit, presidente da Potássio do Brasil. “Após seu forte apoio ao Projeto em setembro de 2023, temos o prazer de formalizar uma estrutura inicial que criará um impacto positivo duradouro para as comunidades indígenas, ao mesmo tempo em que avançamos para o aumento da capacidade doméstica de produção de potássio do Brasil.”

O acordo foi desenvolvido de acordo com os requisitos do Povo Mura e segue um amplo envolvimento da comunidade liderado pela CIM, o órgão representativo oficialmente reconhecido do Povo Mura de Autazes.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱