Policiais frustram roubo à embarcação no Rio Solimões e resgatam tripulantes

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) frustrou, na manhã desta segunda-feira (13) roubo a uma embarcação no rio Solimões, no município de Coari. Toda a tripulação foi resgatada sem ferimentos. Os suspeitos fugiram, após terem pulado no rio, deixando para trás o bote em que estavam com armas e munições.

Conforme o comandante do 5º BPM, tenente-coronel Pedro Moreira, os policiais do município receberam uma denúncia informando que um barco pesqueiro havia sido abordado por um grupo criminoso, próximo à ilha da Botija, no rio Solimões. De forma imediata, o oficial solicitou apoio aos agentes da Base Arpão, coordenada pela Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM).

Durante patrulhamento pelo rio, as duas equipes avistaram a embarcação que havia sido indicada na denúncia e, ao se aproximarem, observaram um bote de alumínio com cinco indivíduos que estavam saindo do barco. Os homens avistaram os agentes e dispararam tiros contra os policiais, que revidaram, levando o grupo a abandonar o bote na margem do rio e fugir para uma área de mata.

Na embarcação dos infratores, os policiais apreenderam duas pistolas calibre 9 milímetros e 20 munições. “Essa ação exitosa mostra que o nosso trabalho nos rios em conjunto com a Base Arpão está tendo resultado é que estamos vigilantes”, afirmou o comandante Moreira.

O resgate

Após terem frustrado o roubo, os policiais abordaram o barco pesqueiro e retiraram as vítimas que estavam presas em um porão. No total foram resgatados cinco homens, duas mulheres e um bebê de oito meses.

Conforme o relato da tripulação, os suspeitos confundiram a embarcação do tipo pesqueiro, com outro barco, suspeito de estar transportando entorpecentes. “Ao não terem encontrado o que estavam procurando, tentaram levar outros objetos da embarcação, mas após a nossa abordagem, conseguimos recuperar tudo”, afirmou o tenente-coronel, Pedro Moreira.

Todas as vítimas resgatadas foram encaminhadas para a Delegacia da Base Arpão para serem ouvidas pela Polícia Civil (PC–AM) que dará seguimento nas investigações.

