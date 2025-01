Homem tira tornozeleira eletrônica, esfaqueia mulher e envenena filhos

João Paulo de Oliveira Costa Pereira, 33 anos, é procurado pelas polícias do Distrito Federal após atacar, na tarde desta segunda-feira (13), a esposa com facadas e envenenar os dois filhos. O caso ocorreu por volta das 16h59, na QNP 09 conjunto L, em Ceilândia, no Distrito Federal.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou as vítimas já sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF). A mulher foi encaminhada a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Ceilândia.

As crianças também foram levadas para a UPA. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Leia mais: Comissão aprova uso de tornozeleira eletrônica para agressor de mulheres

Segundo informações preliminares, o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica, mas a retirou o equipamento e deixou na casa da mãe. Por volta das 19h, agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2), em conjunto à PMDF, prenderam João.

O caso foi registrado como violência doméstica e seguirá em investigação pela Deam 2.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱