Aderbal Lana prepara ‘adeus’ ao futebol no comando do Amazonas FC

Primeiro compromisso da ‘Velha Raposa’ à frente do Aurinegro será no dia 25 de janeiro, contra o Sete FC

O Amazonas FC anunciou o experiente Aderbal Lana, técnico mais longevo em atividade no Brasil, como novo treinador para 2025. Com 78 anos de idade, o mineiro de Uberlândia (MG) já prepara o capítulo final no futebol amazonense. Aqui, ele já conquistou oito títulos estaduais e algumas taças nacionais em quase 40 anos.

“Há muito tempo a gente vem tomando essa decisão, mas nunca tem jeito, porque sempre tem um convite. Está no sangue. Mas se o homem lá de cima me ajudar, esse ano vai ser o último”, disse Aderbal Lana, no domingo (12), dia do anúncio da Onça-pintada da Zona Leste.

Aderbal Lana chega ao time aurinegro acompanhado de filho e auxiliar técnico, Yorran Lana. Em 2024, a dupla iniciou a temporada no Manaus FC; na sequência, foi para Unidos do Alvorada e Monte Roraima, posteriormente. O Amazonas FC busca o bicampeonato estadual após ser vice para o Gavião Real no ano passado.

Lana, por sua vez, conta com oito títulos estaduais: quatro com o Nacional (1986, 1991, 2012, 2015), três com o São Raimundo (1997, 1998 e 1999) e um com o Manaus (2017), além de três Copas Norte (1999, 2000 e 2001) e um vice-campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro (1999).

Críticas

Aderbal Lana aproveitou para responder críticas sobre a idade avançada. Nas redes sociais, alguns torcedores foram contrários à escolha do Amazonas FC pelo mineiro. Para Lana, os desafetos existem em decorrência de seu posicionamento firme e inveja.

“Muita crítica pela minha idade, talvez um pouco de inveja, sabe por quê? Eu com a idade que tenho, estou sadio, inteiro. Nunca cuidei muito da minha saúde, levo a vida e deixo a vida me levar, naturalmente. E estou aí, firme e forte. Agora tem muitos aí com 20, 30, 40 e já estão com o caminho traçado lá para cima. Então, eu tenho muito desafeto no futebol, porque nunca deixei de falar o que eu sinto, e nunca deixei de tomar minha posição quando eu sinto que tenho que tomá-las. Tem aqueles que acham que você não entende de bola, mas estou sempre ‘beliscando’ lá na parte de cima. Espero que nesse ano seja a mesma coisa”, afirmou o novo técnico do Amazonas FC.

O primeiro compromisso da ‘Velha Raposa’ à frente do Aurinegro será no dia 25 de janeiro, contra o Sete FC, no Estádio Larissa Silva, em Presidente Figueiredo. A bola rola às 15h30 e vale pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2025. Além do Estadual, o Amazonas também disputará as Copas Verde e do Brasil, e a Série B do Brasileiro.

