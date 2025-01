Amazonas registra mais de 43 mil transferências de alunos da rede pública nesta segunda (13)

Até as 14h desta segunda-feira (13), foram realizadas 43.063 transferências nas unidades de ensino das redes públicas do Estado e dos municípios de Manaus e Iranduba. Desse total 84,05% das solicitações foram feitas pela internet, via site matriculas.am.gov.br. Os dados são da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam). O período para solicitar transferência finaliza nesta terça-feira (14/01)

De acordo com dados fornecidos pela Prodam, do total de transferências, 24.085 foram solicitadas para a rede estadual de ensino e 18.582 para as escolas municipais de Manaus. Também foram reservadas 396 vagas para escolas municipais de Iranduba.

Autenticação

Durante a madrugada, a Prodam identificou uma instabilidade no sistema de autenticação de usuários do portal matrículas.am.gov.br. Para garantir a integridade e a lisura do procedimento, a Prodam optou pela suspensão temporária do sistema até que o problema fosse solucionado.

O serviço de transferência de alunos é voltado para estudantes que já constam com matrícula confirmada na rede estadual de ensino em 2025, e por algum motivo desejam trocar de instituição de ensino. O site disponibilizado para a realização dos procedimentos de matrícula é o https://matriculas.am.gov.br/pt-br.

“O único critério para que essa transferência seja efetivada, é a existência de vaga disponível na unidade educacional para onde o aluno deseja estudar”, destacou a gerente de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Irlanda Araújo.

Segundo a gerente de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação, Darlene Liberato, os pais e responsáveis precisam estar atentos para que a solicitação de transferência seja realizada dentro do prazo estipulado.

“Gostaria de pedir a atenção de todos para um ponto de extrema importância. Amanhã, inicia a transferência de prioridade para os novos alunos com deficiência, conforme as diretrizes legais estabelecidas. Por isso, é fundamental que todos fiquem atentos aos prazos e procedimentos para garantir a correta alocação das vagas e assegurar que todos os alunos sejam devidamente matriculados”, orientou a gerente.

Documentação

– Os documentos necessários para transferência de alunos da rede são:

– Comprovante de escolaridade original;

– Guia de transferência;

– Histórico Escolar;

– Declaração de transferência (com validade de 30 dias);

– Certidão de nascimento (original e cópia);

– CPF e RG (original e cópia) do aluno do ensino médio;

– Cartão de vacinação (cópia);

– Duas fotos 3X4 recentes do aluno;

– Documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula, do aluno menor de idade.

Cronograma

A programação do Calendário de Matrículas de 2025 pode ser acompanhada pelo site matriculas.am.gov.br. O período para solicitar transferência finaliza nesta terça-feira (14/01). O processo de matrícula para novos alunos acontece de 15 a 17 de janeiro.

A partir do dia 20 de janeiro, pais e alunos que perderam qualquer um dos prazos poderá recorrer ao atendimento tanto no site, quanto presencialmente nas escolas.

Canais de atendimento

A secretaria disponibiliza, em caso de dúvidas, os seguintes canais de comunicação: Telefone: 0800 092 5050; WhatsApp: 800 092 5050 e o e-mail: [email protected].

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱