‘Janeiro Branco’ estimula prática da atividade física em prol da saúde mental

No mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, a prática dos exercícios físicos surge como uma importante aliada para reduzir sintomas de transtornos mentais e potencializar o bem-estar psicológico. No ‘Janeiro Branco, a educadora física Roberta Nascimento e a atleta Erika de Albuquerque destacam os benefícios dos exercícios no combate a problemas como ansiedade e depressão, dando destaque para prática de atividades de resistência.

De acordo com a Universidade Normal de Hunan, na China, esses exercícios são os mais eficazes para o alívio da ansiedade e da depressão. A prática regular de resistência, de três a quatro vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos, proporcionou uma melhoria em 94,9% dos casos de depressão, segundo o estudo.

“Além disso, o exercício físico traz benefícios como a melhoria da autoestima e da confiança, fatores essenciais para quem lida com transtornos emocionais”, explica a educadora física da Fórmula Academia.

Interação social

Para além da prática de exercícios físicos, um ambiente motivador e com interação social também pode ajudar na adesão do novo hábito. Para a atleta Erika de Albuquerque, do LD Personal Soccer – espaço que promove treinos individualizados e em grupo com exercícios de futebol –, a amizade com parceiras de treino foi um fator primordial na melhoria da saúde mental.

Erika de Albuquerquer é entusiasta do futebol feminino no LD Personal Soccer. Foto: Arquivo pessoal

“Com os problemas que eu estava passando, eu já não conseguia interagir normalmente com a família e amigos. No LD, tive a experiência de treinar com outras pessoas que também estavam passando por algum problema parecido. Todas as meninas comentavam sobre como o treino fazia bem para a nossa saúde mental, que os problemas sumiam durante a hora do treino. Criamos um laço afetivo e hoje somos amigas dentro e fora de campo”, detalhou Erika.

A amazonense buscou a prática esportiva após não conseguir controlar pensamentos e a respiração durante um período com um problema familiar. Os sintomas de crise de ansiedade a motivaram buscar ajuda, através do esporte, para alcançar a superação.

“Com os treinamentos do LD e com muitas orações, consegui ficar bem novamente. Me sinto superfeliz e recomendo para todos. O começo é sempre bem difícil, mas depois que a atividade física passa a ser presente em nossas vidas, faz tudo ser diferente”, completou Erika.

Como manter a motivação

Para quem está começando, manter a regularidade pode ser um desafio, especialmente para aqueles com sintomas de depressão. Roberta sugere que busque atividades que goste de verdade, o que facilita a continuidade.

“A motivação pode ser mais desafiadora em pessoas com transtornos emocionais, por isso, é importante estabelecer metas pequenas e de fácil cumprimento, para que consiga perceber seu progresso”, orienta.

Tratamento psicológico

Por fim, Roberta ressalta que os exercícios de resistência são uma excelente forma de auxiliar no tratamento de ansiedade e depressão. Entretanto, eles não devem ser vistos como uma solução isolada.

“O exercício deve ser integrado a outras formas de tratamento, como terapia psicológica e, quando necessário, uso de medicação, sempre com acompanhamento profissional”, orienta. Combinando a prática regular de exercícios com o suporte adequado, é possível alcançar resultados ainda mais efetivos no tratamento de transtornos emocionais.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱