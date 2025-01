Seringueiros de Humaitá recebem R$ 81 mil com apoio do Idam

Seringueiros de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus) receberam um total de R$ 81 mil referente ao pagamento da subvenção pela produção e comercialização de 42 toneladas de borracha. O pagamento para 142 trabalhadores da comunidade Centenário foi efetuado no sábado (11), pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Segundo o gerente da Unidade Local (UnLoc) Idam/Humaitá, Luiz Freire, o produto foi comercializado para a empresa multinacional francesa Veja, que utiliza a matéria-prima para a fabricação de tênis. O valor corresponde à safra de 2024 e consiste das subvenções pagas pelo Governo do Amazonas, Prefeitura de Lábrea e os pagamentos e bônus garantidos pela empresa compradora.

“A comercialização com a empresa Veja, juntamente à subvenção paga pelo Estado e pelo município, tem sido um grande incentivo para trazer estes produtores rurais de volta ao extrativismo sustentável, o que não apenas lhes garante uma fonte de renda como, também, é uma atividade sustentável e desestimula o desmatamento”, destacou o gerente.

Em Humaitá, o valor total da borracha chega a R$ 21 por quilo e inclui as subvenções do município e do Estado, pagas por meio da ADS, e os pagamentos realizados pela Veja.

Veja

A comercialização com a empresa Veja também beneficia os seringueiros de Lábrea, que no período da safra de 2024 chegaram a receber R$ 1,4 milhão pela venda da borracha.

Além de incentivar a produção do da matéria-prima de forma ecológica, a multinacional também oferece benefícios aos extrativistas que preservam a floresta e realizam a coleta da borracha de forma sustentável e responsável.

