Morre ex-secretário de Turismo de Bariloche baleado na cabeça no Rio de Janeiro

Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, estava a caminho do Cristo Redentor quando foi atingido na comunidade do Escondidinho.

O turista argentino Gastón Fernando Burlon, de 51 anos, morreu nesta segunda-feira (13) após passar um mês internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro. Ele foi baleado na cabeça e no tórax no dia 12 de dezembro de 2024, ao entrar por engano na comunidade do Escondidinho, em Santa Teresa, região central da cidade, enquanto seguia para o Cristo Redentor.

Burlon, ex-secretário de Turismo de Bariloche, dirigia um Volkswagen Taos acompanhado da esposa e dos dois filhos quando criminosos atiraram contra o veículo ao perceberem a entrada na Rua Cândido de Oliveira, área controlada pelo tráfico. Ferido, ele perdeu o controle do carro e colidiu contra um muro.

Nas redes sociais, a Câmara de Turismo de Bariloche lamentou a morte e destacou o legado de Burlon como inspiração para o turismo e o desenvolvimento comunitário.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) realizou buscas nesta segunda-feira (13) para localizar Sandro da Silva Vicente, conhecido como “Sandrinho”, apontado como o autor dos disparos. Ele foi procurado em diversas comunidades de Santa Teresa, mas não foi encontrado. O caso segue em investigação.

