Obras de revitalização e ampliação avançam no Hospital do Coração Francisca Mendes

As intervenções vão modernizar as instalações da unidade e ampliar a oferta de leitos

As obras de revitalização e ampliação da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), na zona Norte de Manaus, seguem em ritmo acelerado, com previsão de entrega para junho de 2026. As intervenções vão modernizar a infraestrutura do hospital e ampliar a oferta de serviços.

Nesta segunda-feira (13), o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, realizou uma visita técnica às obras, acompanhado pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT) e pela diretora da unidade, Roberta Nascimento. Durante a visita, Campêlo destacou a relevância do projeto:

“Já tem áreas prontas, que o governador Wilson Lima vai inaugurar em breve, e áreas de ampliação. Em 2026, vamos entregar a revitalização desse hospital, que é muito importante para a rede de saúde. Vamos ampliar leitos e modernizar o parque de imagens”, afirmou.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, informou que o projeto prevê a abertura de 57 novos leitos, sendo 30 de UTI, além da reforma do heliponto, ampliação de espaços, construção de uma nova sala de ressonância magnética, instalação de cobertura e reforma do estacionamento.

“As obras fazem parte dos investimentos que o Governo do Amazonas está realizando para melhorar a infraestrutura da rede estadual de saúde, incluindo outras unidades como os Hospitais e Prontos-Socorros 28 de Agosto e Dr. João Lúcio Machado”, ressaltou Nayara.

O deputado Sinésio Campos também enfatizou a importância do investimento:

“Isso demonstra o compromisso do Governo do Estado, acima de tudo, para melhorar a vida das pessoas. Tenho a convicção que as obras estão acontecendo e os investimentos se tornam uma realidade na mudança da vida das pessoas”, declarou.

Com investimento total de R$ 43 milhões, as melhorias incluem revitalização do laboratório, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, climatização e modernização de áreas técnicas. A diretora Roberta Nascimento ressaltou o impacto positivo das obras:

“Em 25 anos do Hospital Francisca Mendes, essa obra vem como marco histórico na ampliação de leitos. Será fundamental para aumentar a oferta de cirurgias cardíacas na unidade”, afirmou.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱