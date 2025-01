Barco Hospital São João XXIII leva serviços de saúde para comunidades em Manaquiri

O Barco Hospital São João XXIII inicia a primeira expedição de atendimento em saúde de 2025, na sexta-feira (17), na comunidade Vila do Janauacá, no município de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), onde permanecerá até o dia 23 de janeiro. A ação levará à população atendimento em oito especialidades médicas e na área odontológica, além de exames, dispensação de medicamentos e vacinação.

A previsão é de efetuar cerca de 2.400 atendimentos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Entre os serviços ofertados estarão especialidades como Oftalmologia, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Pediatria, Clínica Geral, Saúde da Família, Radiologia e Odontologia.

Com a embarcação, de acordo com a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, o Governo do Amazonas amplia o acesso das comunidades rurais e indígenas aos serviços da rede pública de saúde, facilitando o acesso de quem mora em áreas mais afastadas.

“O Barco Hospital possui uma estrutura hospitalar completa, com a oferta de consultas médicas, exames e cirurgias geral de média complexidade. Trata-se de um poderoso instrumento para conseguirmos chegar nas regiões afastadas e que mais precisam. É um formato que tem sido visto como referência para regiões que possuem o desafio das distâncias geográficas, como é o caso do Amazonas”, afirmou.

Nayara Maksoud explica que a embarcação foi construída pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e outras instituições. O Governo do Amazonas firmou convênio com a entidade, para utilização nas ações de saúde no interior do Estado. Ainda de acordo com a secretária da SES-AM, este ano o Barco Hospital deve percorrer 22 municípios. Em fevereiro, os serviços de saúde serão oferecidos em Novo Airão e Manacapuru. Em março, a embarcação passará por Anori e Codajás.

Serviços

Os serviços no Barco Hospital São João XXIII iniciam às 7h. No local, além dos atendimentos nas especialidades médicas, são realizados exames laboratoriais, raio-X, mamografia, ultrassonografia e eletrocardiograma, além da dispensação de medicamentos e vacinação.

Para atendimento, os interessados devem comparecer ao local munidos com o cartão do SUS ou qualquer documento de identificação pessoal. Após a triagem, serão encaminhados para o serviço desejado. A unidade fluvial também conta o apoio de duas ambulanchas para a realização transferências, caso necessário.

