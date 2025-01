Feiras da ADS retornam nesta terça-feira (14) em Manaus

As tradicionais Feiras de Produtos Regionais promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), retornam nesta terça-feira (14) em Manaus, após uma pausa para as celebrações de fim de ano. As feiras seguirão o calendário diário das edições, com funcionamento de terça a quinta-feira, das 14h às 19h, e nos fins de semana, mantendo o horário habitual.

“Estamos extremamente felizes com esse retorno e é fundamental destacar que, ao comprar nas feiras, você está contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda dessas famílias”, disse a chefe do departamento de negócios agropecuários e pesqueiros da ADS, Loiana Brito.

Em 2025, serão realizadas 11 edições semanais em pontos estratégicos da capital amazonense, além de cinco edições extras previstas no calendário anual. Ao longo da semana, um total de 225 feirantes oferecerão uma variedade de produtos regionais, como frutas, verduras, artesanatos e plantas.

As Feiras de Produtos Regionais são reconhecidas pela diversidade de alimentos frescos, incluindo frutas, legumes, verduras e o tradicional café regional preparado na hora. Além disso, as feiras são um espaço importante para a promoção da cultura e da economia local, fortalecendo a relação entre produtores e consumidores.

Feiras da semana

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada – Das 14h às 19h

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova – Das 14h às 19h

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra – Das 14h às 19h

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio – Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada – Das 14h às 19h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo – Das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandú, Cidade Nova – Das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva – Das 7h às 15h

Estacionamento Variedades Salmo 91 – Flores, Avenida Torquato Tapajós, 1052 – Das 8h às 13h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra – Das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva – Das 7h às 12h

