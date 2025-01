A competição exigiu não só força física, mas também resistência mental, e teve a eliminação das duplas ao longo do tempo

A primeira Prova de Resistência do BBB 25 foi marcada por muita tensão e superação, e a vitória ficou com a dupla Eva e Renata, que resistiram por seis horas na disputa. A competição exigiu não só força física, mas também resistência mental, e teve a eliminação das duplas ao longo do tempo.

A primeira a deixar a prova foi a dupla Camilla e Thamiris, que não conseguiram segurar o cabo sem encostar nas argolas após apenas 20 minutos de disputa. Na sequência, outras cinco duplas saíram quase ao mesmo tempo, assustadas com o barulho gerado pela dinâmica. Daniele Hypolito e Diego Hypolito, João Pedro e João Gabriel, Gabriel e Maike, Arleane e Marcelo, e Gracyanne Barbosa e Giovanna não resistiram e foram eliminadas.

Em seguida, Diogo Almeida e Vilma foram eliminados, deixando a competição ainda mais intensa. Quando a prova estava prestes a completar seis horas de duração, Edilberto e Raissa desistiram da disputa. Vitória Strada e Mateus também cometeram um erro e deixaram o jogo, restando apenas as duplas Aline e Vinícius e Eva e Renata.

As bailarinas receberam a notícia da liderança após a eliminação da dupla de Aline e Vinícius, tornando-se as grandes vencedoras da primeira Prova de Resistência do BBB 25.

Como foi a prova?

A dinâmica da prova foi composta por duas etapas desafiadoras. Inicialmente, as duplas precisavam segurar um cabo esticado entre elas, com a tarefa de evitar que a placa tocasse nas argolas ao lado. Caso isso acontecesse, a dupla seria automaticamente eliminada.

Além disso, a prova também envolvia uma tarefa de movimentação de caixas. Cada dupla precisava pegar uma caixa colocada em uma esteira e passá-la para o parceiro, que deveria atravessar um percurso e levar a caixa até uma casinha do outro lado da prova. Essa parte da dinâmica exigia rapidez, coordenação e muito esforço físico, já que o ritmo e a resistência dos participantes eram testados a todo momento.

