Policial aposentado é procurado por extorsão e sequestro em Manaus

O policial aposentado Divoney Perasa de Souza, 59, está sendo procurado pelo crime de extorsão mediante sequestro, que resultou em um prejuízo superior a R$ 71 mil para a vítima. O crime aconteceu no dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 20h30, na saída de um restaurante localizado na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan Queiroz, titular do 12º DIP, no dia do crime, Divoney, juntamente com outros quatro indivíduos — sendo uma pessoa identificada como Tiago já está presa e três ainda não identificados —, observou a vítima saindo do restaurante e realizou a abordagem. Todos os criminosos estavam armados.

“O grupo, sob grave ameaça, obrigou a vítima a entrar em seu próprio veículo. Durante o sequestro, ela foi agredida fisicamente e forçada a realizar transferências bancárias via Pix, totalizando mais de R$ 71 mil”, explicou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita que quem tenha informações sobre o paradeiro de Divoney Perasa de Souza e dos demais envolvidos entre em contato pelos números (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12º DIP, ou pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O sigilo das denúncias será mantido.

