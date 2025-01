Código de Conduta visa prevenir violência sexual em academias de Jiu-Jítsu no Amazonas

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) lançou, na segunda-feira (13), o Código de Conduta para Professores de Academia BJJ: Prevenção de Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. O documento, que estabelece padrões éticos e comportamentais para professores de Jiu-Jítsu, já está disponível para download no site oficial da instituição: https://www.policiacivil.am.gov.br/.

Segundo o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, a iniciativa busca garantir um ambiente seguro, respeitoso e livre de violência sexual, com foco especial na proteção de crianças e adolescentes.

“Essa campanha, realizada em parceria com a Depca, tem como objetivo proteger crianças e adolescentes nas academias. Os professores interessados podem acessar o site, baixar o manual de conduta ética e firmar um compromisso com comportamentos adequados. O documento destaca práticas proibidas e estabelece um compromisso ético com os alunos e seus responsáveis”, explicou Torres.

Conteúdo do Código de Conduta

O documento detalha regras gerais e específicas para aulas infantis, incluindo: Comportamentos proibidos; Procedimentos em casos de suspeita ou denúncia; e Diretrizes para treinamentos e conscientização dos professores.

Além disso, os professores assinam um termo de compromisso, reforçando a responsabilidade de preservar a integridade física e emocional dos alunos, fortalecendo a confiança com os responsáveis.

Princípios Fundamentais

O manual de conduta apresenta três pilares principais:

1. Respeito e dignidade: Todos os alunos devem ser tratados com respeito, independentemente de idade, gênero, etnia ou condição social;

2. Proteção prioritária: A segurança física, emocional e psicológica dos alunos é a prioridade máxima;

3. Transparência e ética: Todas as interações devem ser baseadas em valores éticos e transparência.

Para mais informações e acesso ao manual, clique no link: https://www.policiacivil.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/01/Codigo-de-Conduta-para-professores.pdf

