Projeto implementa sistema de multas por maus-tratos aos animais vinculados ao CPF

O projeto de Lei (PL) n° 1003/2024, que pretende instituir o “Sistema Estadual de Multa por Maus-Tratos a Animais Vinculados ao Cadastro de Pessoas Físicas CPF”, aguarda aprovação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A deputada estadual Joana Darc (UB), autora do projeto defende que a propositura, a qual garante a efetividade das penalidades aplicadas em casos de maus-tratos à fauna, seja aprovada na volta dos trabalhos legislativos na Aleam.

A justificativa aponta que o abandono e os maus-tratos aos animais são problemas persistentes que exigem medidas rigorosas para garantir a proteção e o bem-estar animal. Para a parlamentar, apesar das legislações existentes, a aplicação das penalidades muitas vezes enfrenta desafios relacionados à identificação e cobrança dos infratores.

“Esse Projeto de Lei propõe a vinculação das multas por maus-tratos aos animais, sejam domésticos ou silvestres, ao CPF ou CNPJ do infrator, aumentando a eficiência no cumprimento das sanções no Amazonas. Todos os dias recebemos diversos casos e com essa lei é possível monitorar e cobrar as penalidades com mais eficiência, dificultando a impunidade”, defendeu.