Prefeito faz alerta contra Aedes aegypti e pede apoio da população no combate ao mosquito

O prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, reforçou, na manhã desta terça-feira (14), o alerta contra a dengue na capital amazonense e pediu o apoio da população no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o último Informe Epidemiológico das Arboviroses, divulgado ontem (13), 16 casos de dengue foram confirmados na semana de 5 a 11 de janeiro.

De acordo com Renato Junior, a atual gestão municipal tem investido em campanhas educativas e na intensificação de visitas domiciliares pelos agentes de saúde. Ele destaca o esforço dos servidores para atuar na linha de frente contra o mosquito.

“Esse mosquito não é apenas transmissor de dengue, sabemos o estrago que ele pode causar. Nós já estamos numa luta de gato e rato contra o mosquito Aedes aegypti, por conta dessas áreas que estão em amarelo e algumas até em vermelho. O prefeito David se antecipou e fez a união de ao menos 12 secretarias na penúltima semana de dezembro de 2024, para intensificar as ações, visando proteger a nossa população”, explicou Renato.

Na ocasião, uma comitiva da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) apresentou o resultado do 2º Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2024 e propôs ações emergenciais no enfrentamento às arboviroses transmitidas pelo mosquito, como dengue, zika e chikungunya.

A Semsa identificou que a zona Oeste é uma das zonas com indicador de risco em alerta. O relatório aponta 11 bairros em zona de risco para infestação do Aedes. Outros 32 bairros aparecem em “amarelo”, como zonas de médio risco.

“Aqui fica um apelo da Prefeitura de Manaus para a gente, enquanto cidadão, fazer a nossa parte. Vai ter locais que os agentes não vão conseguir entrar, só quem consegue entrar somos nós e a nossa consciência com relação à dengue”, afirma Renato Junior.

Medidas simples são eficazes para combater a dengue, como eliminar focos de água parada, onde o mosquito Aedes aegypti se reproduz. É importante tampar caixas d’água, limpar calhas, manter garrafas e recipientes virados para baixo, evitar acúmulo de lixo e descartar corretamente pneus e outros objetos que possam acumular água. É fundamental inspecionar vasos de plantas e recipientes regularmente, trocando a água ou utilizando areia para evitar o acúmulo. A colaboração da população é essencial, porque muitas áreas de risco só podem ser acessadas pelos próprios moradores.

Leia mais:

Manaus registra 16 casos de dengue em uma semana; vacina pode prevenir

Manaus disponibiliza seis unidades de saúde para vacinação contra a dengue

Vacinação contra a dengue: confira onde vacinar crianças de 10 a 14 anos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱