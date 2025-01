‘Ele só crítica o partido, no lugar de ajudar e contribuir’, diz Sassá sobre Zé Ricardo

O ex-vereador e secretário extraordinário de Manaus, Sassá da Construção Civil (PT), reagiu às críticas feitas pelo vereador eleito Zé Ricardo (PT) durante uma entrevista na segunda-feira (13).

Em entrevista ao Em Tempo, Sassá afirmou que, se Zé Ricardo está insatisfeito com o partido, a decisão de deixar a legenda deve partir dele, e não dos outros membros. Ele também declarou que o vereador foi “muito infeliz” em suas palavras.

“Ele só crítica o partido, no lugar de ajudar e contribuir. Ele só foi deputado federal em 2014, por causa do vereador Sassá, com os 15 mil votos que eu consegui que ele entrou. Se ele está insatisfeito com o partido, quem tem que sair é ele, e não a gente”, afirmou Sassá.

Zé Ricardo, em sua entrevista, sugeriu que figuras como Sinésio Campos e Sassá da Construção deveriam deixar o PT para melhorar a imagem do partido no Amazonas.

Ele afirmou que a legenda enfrenta desafios como qualquer outra e que a saída de algumas figuras poderia ser benéfica para o partido. “Se eles saíssem, fariam um grande favor ao Partido dos Trabalhadores e aos trabalhadores”, declarou.

O vereador também fez críticas a outros membros do partido, incluindo o deputado estadual Sinésio Campos e o próprio Sassá. Para ele, a saída desses integrantes poderia contribuir para a melhoria da imagem do PT na região.

Ao Em Tempo, Sassá ressaltou que as divergências internas devem ser resolvidas dentro do partido e não expostas publicamente.

“Nós queremos um partido de união, que some. Se temos problemas dentro do partido, isso deve ser resolvido dentro do partido, não por fora publicamente”, afirmou.

Ele ainda lembrou que em 2025 haverá o Processo de Eleição Direta (PED), e, caso Zé Ricardo se considere mais forte, ele terá a oportunidade de demonstrar isso nas urnas, desafiando a chapa liderada por Sassá.

“Nós teremos o PED e vai ter a chapa, e ele coloque a chapa dele. Caso ele ache que a chapa dele é mais forte que a gente, que ele derrote a gente nas urnas, derrote o Sassá, derrote o Sinésio, derrote o Vladimir Santana, derrote os outros membros do partido”, destacou.

O PED, que ocorrerá no dia 6 de julho de 2025, será realizado com o uso de urnas eletrônicas e tem como objetivo renovar as Direções Partidárias, conforme o regulamento que será aprovado pelo Diretório Nacional na primeira reunião de 2025.

Sassá ainda destacou que não tem nada contra o vereador Zé Ricardo, mas criticou a postura do colega de partido.

“Não tenho nada contra ele, mas ele só foi alguma coisa no partido com os votos do Sassá e os votos dos membros do partido. No lugar dele estar falando mal do Sassá e dos membros do partido, ele tem que falar das coisas boas que o partido está fazendo. Ele tem que utilizar o mandato dele para defender o PT, não falar mal.”

O cientista político e advogado Carlos Santiago, em entrevista ao Em Tempo, avaliou as desavenças internas no PT. Segundo ele, os partidos políticos, especialmente os de esquerda no Amazonas, estão enfrentando sérios desafios devido à falta de coesão interna e propostas claras para conquistar o poder.

Santiago observou que muitos desses partidos estão esfacelados, sem base, credibilidade e dificuldades de alcançar cargos significativos nas eleições de 2026. “Uma sigla partidária sem um objetivo claro acaba sobrando brigas, acusações, e nada mais”, afirmou.

Sassá e o cargo de secretário

Derrotado nas urnas, Sassá foi nomeado secretário extraordinário da Prefeitura de Manaus. A confirmação foi feita pelo prefeito reeleito de Manaus, David Almeida (Avante). O cargo de secretário extraordinário envolve ações de interlocução com a sociedade civil e articulação entre os poderes federal e estadual, auxiliando o prefeito e outros secretários na criação de políticas públicas.

Embora tenha sido um dos políticos mais polêmicos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Sassá adotou uma postura mais moderada em relação à administração de David Almeida, mesmo sendo do PT. Essa postura ajudou a garantir sua nomeação ao cargo no início de janeiro.

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com o vereador Zé Ricardo e o deputado estadual Sinésio Campos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

