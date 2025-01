Homem é assassinado dentro de ambulância após sofrer tentativa de homicídio

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na segunda-feira (13), enquanto era transportado para o hospital na cidade de Caxias (MA).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens foram alvos de disparos efetuados por criminosos, sendo que um deles foi atingido no peito e socorrido imediatamente.

Durante o trajeto até o hospital, os mesmos criminosos, em uma motocicleta, interceptaram o veículo do Samu, obrigaram os socorristas e o motorista a sair da ambulância e, em seguida, entraram no veículo para executar a vítima com vários tiros. O homem, que já estava gravemente ferido, morreu no local.

A outra vítima, também ferida no ataque inicial, foi encaminhada ao hospital após a ação. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil do Maranhão iniciou as investigações do caso, tratando o crime como uma possível execução planejada, possivelmente motivada por acerto de contas ou encomenda. Até agora, não há detalhes sobre a identidade dos autores ou a motivação do ataque.

Em comunicado oficial, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garantiu que nenhum membro da equipe do Samu ficou ferido durante a ação.

A administração municipal reafirmou seu compromisso com a segurança dos funcionários e cidadãos, destacando que colaborará integralmente com as investigações.

*Com informações do SBT News

