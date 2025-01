Vitória na Supercopa confirma domínio recente do Barça contra o Real Madrid

O Barcelona confirmou mais uma vez sua supremacia recente sobre o Real Madrid ao vencer o maior rival por 5 a 2, conquistando o título da Supercopa da Espanha, em duelo realizado na Arábia Saudita. Com uma atuação coletiva de encher os olhos e um show à parte de Raphinha, o Barça não só levou a taça como reforçou seu domínio nos últimos encontros com os merengues. Dessa forma, os catalães têm mostrado que o campo é onde tudo se decide. E, aliás, casas de apostas regulamentadas já vinham registrando um aumento de apostas no Barcelona nos clássicos, e o resultado só confirmou as expectativas.

Supercopa: Barça dá show e não deixa o Real respirar

O jogo parecia equilibrado nos primeiros minutos, com o Real Madrid saindo na frente graças a um contra-ataque mortal puxado por Vinícius Júnior e finalizado por Mbappé. Mas foi só impressão. O Barcelona empatou com um belo gol de Lamine Yamal e virou com Lewandowski, de pênalti. A partir daí, o domínio catalão foi absoluto.

Raphinha, o grande destaque da partida, marcou de cabeça após um passe espetacular de Koundé e ainda anotou outro gol no fim, com direito a drible desconcertante em Tchouaméni antes de finalizar sem chances para Courtois. Balde, aproveitando contra-ataque puxado por Yamal e o próprio Raphinha, completou a goleada.

Do lado do Real, Rodrygo descontou em uma cobrança de falta, mas a reação madrilenha foi abafada por uma defesa bem postada e o controle absoluto do meio-campo catalão. O título foi merecidíssimo, coroando uma atuação dominante de um time que, apesar de seus desafios financeiros, tem mostrado força em momentos decisivos.

Bernabéu: 4 a 0 pela La Liga e mais uma exibição de gala

Antes da vitória na Supercopa, o Barcelona já havia deixado sua marca em outubro de 2024, quando aplicou 4 a 0 no Real Madrid no Santiago Bernabéu, pela La Liga. Com o estádio lotado, o Real esperava fazer valer sua força em casa, mas viu o Barcelona controlar o jogo do início ao fim. Raphinha, novamente, foi peça-chave, marcando um dos gols e contribuindo para a construção de uma vitória que deixou a torcida merengue em silêncio.

Últimos cinco clássicos: Barça mostra superioridade

Nos últimos cinco confrontos entre Barcelona e Real Madrid, os catalães têm se destacado, consolidando uma vantagem que vem marcando o momento recente dos clássicos.

Antes das duas derrotas vexatórias, o Real Madrid havia conseguido levar a melhor em março de 2024, também pela La Liga, com um 3 a 1 que deu um alívio momentâneo aos merengues. Já em 2023, o Real conquistou a Supercopa da Espanha com uma vitória apertada por 3 a 2, mas, na mesma temporada, o Barcelona respondeu com um 2 a 1 no Camp Nou, mostrando que o equilíbrio entre os dois gigantes segue presente, mas com os catalães se impondo nos jogos mais recentes e decisivos.

Madrid: um gigante do mundo

Apesar das derrotas nos clássicos, o Real Madrid segue como uma das maiores potências do futebol mundial. O clube conquistou recentemente a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, reforçando sua posição no cenário internacional.

Com um elenco estrelado que conta com jogadores como Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham, os merengues têm uma base sólida e uma saúde financeira estável, permitindo que Florentino Pérez siga investindo pesado para manter sua hegemonia global.

Barça: renascimento em meio a turbulências

Por outro lado, o Barcelona vive um cenário completamente diferente. Desde a saída do trio Messi, Suárez e Neymar, o clube tem enfrentado dificuldades financeiras, mas apostado em talentos da base e contratações estratégicas para se manter competitivo.

Raphinha, contratado como uma aposta ousada, e jovens como Lamine Yamal e Balde têm sido fundamentais para o renascimento da equipe. A conquista da La Liga 2022/2023 e o recente título da Supercopa mostram que, mesmo em meio aos desafios, o Barça continua gigante no cenário nacional.

Disputa acirrada na La Liga

Na atual temporada, o Atlético de Madrid lidera a La Liga, mas é seguido de perto por Barcelona e Real Madrid, que disputam ponto a ponto a vice-liderança. Essa rivalidade histórica ganha ainda mais importância em um momento em que ambos os times buscam recuperar o domínio completo no futebol espanhol.

