Pai obriga filha de 11 anos a usar droga antes de estupro

O pai de 31 anos, preso nesta terça-feira (14) acusado de estuprar própria filha, confessou mais detalhes do crime à Polícia Civil de Goiás (PCGO). O criminoso disse que, antes de cometer o abuso sexual, obrigou a garota de 11 anos a usar drogas.

“O homem é acusado de ter levado a filha de carro a uma região de mata no Novo Gama (GO). No local, dentro do veículo, obrigou a filha a usar substância entorpecente e realizou a prática de atos libidinosos”, comenta o delegado Diego Alonso, da Delegacia do Novo Gama.

O crime aconteceu na madrugada de sábado (11). Na ocasião, o pai saiu com a criança dizendo que iria comprar um refrigerante. No meio do caminho, o acusado foi até uma área isolada, onde submeteu a filha ao uso de drogas e a atos de violência física e sexual.

Leia mais: Homem tenta estuprar vaca e morre ao levar coice

Após os crimes, o homem abandonou a filha, que buscou ajuda em um comércio. Ela foi socorrida por comerciantes e pelo Conselho Tutelar, que ofereceu proteção e providenciou atendimento médico.

Exames feitos horas depois, no Instituto Médico Legal (IML) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Novo Gama, identificaram sinais de violência física e indícios de abuso sexual.

Foragido desde então, o indivíduo foi preso na manhã desta terça-feira, no setor oeste do Gama. “Conseguimos localizar o homem na manhã de hoje, por volta das 11h20”, completa o delegado Diego Alonso.

O homem passou por exames médicos e vai aguardar julgamento preso preventivamente.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱