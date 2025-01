Rio Amazonas apresenta redução no processo de enchente

De acordo com informações do 2º Boletim de Monitoramento Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB), divulgado nesta terça-feira (14), o Rio Negro atingiu 20,66 m e está em processo de enchente em Manaus, subindo numa média diária de 14 cm e estando com níveis dentro do esperado para a época.

Para Andre Martinelli, gerente de Hidrologia e Gestão Territorial em Manaus, os dados sobre os níveis dos rios, obtidos nas estações de monitoramento do Sistema de Alerta, comprovam a boa resposta da hidrologia ao “inverno amazônico”, como é conhecido o período chuvoso da região. “Este evento trouxe um cenário de recuperação, e o que se observa agora são níveis dentro do esperado para a época”, destacou.

Ao longo de uma semana, o Rio Branco inicialmente apontou elevações, mas nos registros mais recentes voltou a descer uma média diária de 12 cm em Boa Vista e de 11 cm Caracaraí.

O Rio Solimões está em processo de enchente, registrando elevações diárias na ordem de 5 cm em Tabatinga e Fonte Boa, 11 cm em Itapéua e 13 cm em Manacapuru. As estações monitoradas apresentam níveis dentro do esperado para o período.

Nos últimos dias, o Rio Madeira apontou subidas acentuadas em Porto Velho, com elevações diárias da ordem de 73 cm e, mais a jusante, em Humaitá, também apresentou comportamento de enchente, com acréscimos diários da ordem de 46 cm. Os postos de monitoramento apresentam níveis considerados normais para a época.

Já o Rio Amazonas apresentou pequena diminuição nas variações diárias, no processo de enchente, subindo uma média de 14 cm em Itacoatiara, 10 cm em Parintins e 7 cm em Óbidos e Santarém. As estações monitoradas apontam níveis no limite inferior da normalidade.

Parceria

O monitoramento dos rios é feito a partir de estações telemétricas e convencionais, que fazem parte da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

O SGB opera cerca de 80% das estações, gerando informações que apoiam os sistemas de prevenção de desastres, a gestão dos recursos hídricos e pesquisas.

*Com informações da assessoria

