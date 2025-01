Documentário sobre Luiz Melodia estreia no Cine Casarão nesta quinta (16)

Nesta quinta-feira (16), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), contará com duas estreias: ‘Marcello Mio’, às 17h45, e ‘Luiz Melodia – No Coração do Brasil’, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ou do aplicativo do Ingresso.com, e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), para a Sala 1, e R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia), para a Sala 2.

Dirigido por Alessandra Dorgan, ‘Luiz Melodia – No Coração do Brasil’ é um documentário que busca celebrar a vida e obra do cantor e compositor brasileiro Luiz Melodia. A produção conta a história do artista que, ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas do mercado fonográfico e cultural brasileiro.

Com materiais raros e inéditos de arquivo, também reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical à qual ele contribuiu desde os anos 70. Com uma narração em primeira pessoa, o documentário coloca o artista para contar sua própria história e trajetória da infância aos palcos.

Os altos e baixos da carreira se encadeiam com performances ao vivo de canções marcantes do cantor. As reexibições serão sexta-feira (17), às 18h20, e domingo (19), às 15h30.

Já em ‘Marcello Mio’, Chiara Mastroianni, filha dos icônicos Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, é uma atriz que vive um verão de intensa crise existencial. Insatisfeita com sua própria vida, ela começa a se questionar sobre sua identidade e, em um momento de desespero, afirma a si mesma que preferiria viver a vida de seu pai, uma lenda do cinema, do que enfrentar a sua realidade.

Determinada, Chiara começa a imitar Marcello em tudo: veste-se como ele, adota seu jeito de falar, respira como ele. Sua obsessão é tamanha que, com o tempo, as pessoas ao seu redor começam a entrar nessa sua estranha transformação, passando a chamá-la de Marcello.

Em um jogo de espelhos entre passado e presente, ‘Marcello Mio’ explora a busca por identidade, legado e o impacto da fama na vida pessoal de uma mulher perdida em sua própria sombra. As reexibições serão: sexta-feira, às 16h, e sábado (18), às 19h40. A programação completa do Cine Casarão pode ser conferida no Instagram (@casaraodeideias).

*Com informações da assessoria

