Caso P. Diddy: Documentário sobre rapper ganha primeiro trailer

A vida e os crimes o rapper Sean Diddy Combs são o tema do novo documentário da emissora estadunidense Peacock.

Nas imagens, temos depoimentos, imagens inéditas da prisão e as infames festas em alto-mar do músico. Diddy: The Making of a Bad Boy estreia em 14 de fevereiro, nos EUA.

Segundo a sinopse, “Diddy: The Making of a Bad Boy é um olhar cru e exclusivo sobre Sean Combs muito antes de ele ser conhecido como Puff ou Diddy. Apresentando cenas e histórias nunca vistas daqueles que o conhecem melhor, Diddy: The Making of a Bad Boy lança luz sobre sua infância, ascensão à fama e recentes alegações criminais, desafiando os espectadores a repensar tudo o que achavam que sabiam sobre o magnata por trás da música — e da foto da ficha policial”.

Em setembro de 2024, Diddy foi indiciado e preso em Nova York sob a acusação de tráfico sexual e extorsão. Atualmente o rapper se encontra detido em uma prisão federal conhecida por ser violenta.

Seus advogados solicitaram um julgamento em liberdade, porém as autoridades locais afirmaram que seria “extremamente arriscado” e mencionaram o risco de fuga. O pedido de fiança já foi negado duas vezes.

Diddy foi preso este mês sob as acusações de violência sexual, agressão física e tráfico sexual à força. O caso ainda será julgado, com audiência marcada para maio deste ano.

TRAILER:

*Com informações do Omelete

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱