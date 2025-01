Matrículas para novos alunos da rede pública do AM são adiadas; veja nova data

O início do período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino, que estava previsto para esta quarta-feira (15), foi adiado para a meia-noite de quinta-feira (16). O adiamento ocorreu após o site destinado à solicitação de vagas ser retirado do ar por motivos de segurança.

A informação foi divulgada pela Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), responsável pela administração do site, por meio de uma nota nas redes sociais. O órgão não revelou qual foi o problema identificado.

Este é o segundo incidente em um intervalo de cinco dias relacionado à instabilidade do site de matrículas. No início da semana, pais e responsáveis relataram que o site ficou fora do ar durante a madrugada, e, ao ser restabelecido pela manhã, as vagas já haviam sido preenchidas.

O site foi lançado em 11 de dezembro de 2024, com o objetivo de agilizar os processos de matrícula, transferência e reordenamento dos alunos da rede pública de educação do Amazonas.

Confira a nota da Prodam:

“A Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) informa que, por medidas de segurança, retirou do ar o site matriculas.am.gov.br. Em decorrência disso, o processo de reserva de vagas para novos alunos, previsto para iniciar à zero hora desta quarta-feira (15/01), foi temporariamente suspenso.

O processo será retomado amanhã, quinta-feira (16), à zero hora, por meio do site www.matriculas.am.gov.br.”

