Roci Pankov: Conheça a representante do Amazonas no Miss Universe 2025

Manaus viveu um momento marcante na noite desta terça-feira (14), com a aclamação de Roci Pankov como Miss Universe Amazonas 2025. A cerimônia, realizada no restaurante Caxiri, no coração do Centro da cidade, foi um espetáculo de sofisticação e emoção.

O evento contou com a presença de convidados ilustres e da imprensa local, celebrando não apenas a escolha da nova representante do estado, mas também a renovação do concurso, agora mais inclusivo, permitindo a participação de mulheres casadas, divorciadas e mães.

Com mais de uma década de experiência no universo dos concursos de beleza, Roci foi escolhida após um rigoroso processo seletivo. Sua maturidade e expertise foram decisivas para sua aclamação.

“Com as novas regras do Miss Universe, que permitem a participação de mulheres acima de 28 anos e em diferentes fases da vida, tivemos a oportunidade de trazer uma representante como Roci, que reúne a experiência e a força necessárias para brilhar em São Paulo e no cenário internacional”, afirmou Ana Lúcia Lopes, coordenadora estadual do concurso.

Durante a celebração, Roci recebeu oficialmente a faixa e a coroa das mãos de Caíque Thaumaturgo, diretor organizacional da coordenação estadual.

A noite também contou com homenagens especiais, como o buquê de helicônias entregue por seu marido, Alexandre Pankov, e uma biojoia exclusiva da designer amazonense Rita Prossi, entregue por Taiana Bezerra, Presidente de Honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza do Governo do Estado, em um gesto simbólico de apoio e união entre as mulheres locais.

Psicóloga e ativista em causas sociais, Roci expressou sua gratidão e visão para o futuro. “Estou muito honrada em representar o Amazonas e comprometida em enaltecer a beleza, a cultura e as causas sociais e sustentáveis do nosso estado. Quero que minha voz ultrapasse fronteiras, trazendo visibilidade para as iniciativas que fortalecem nossa região e nosso povo”, declarou, com um olhar determinado e cheio de propósito.

A produção do evento foi assinada por Fefa Cacheado, da LabAmazônico, e contou com a participação do artista Wald Caldas, que expôs suas obras no hall do restaurante, agregando arte e personalidade à noite.

Agora, Roci se prepara para representar o Amazonas no Miss Universe Brasil 2025, que acontecerá em São Paulo no dia 13 de fevereiro. A antecipação da data visa dar mais tempo para a preparação das candidatas, com a expectativa de que o Brasil conquiste sua terceira coroa no Miss Universe.

O evento de aclamação reafirma o compromisso da coordenação estadual em destacar a força, beleza e cultura das mulheres da região Norte no maior palco de beleza do país.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱