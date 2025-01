Mulher perde R$ 5,2 milhões em golpe ao acreditar que estava namorando Brad Pitt

Uma mulher de 53 anos perdeu 830 mil euros (cerca de R$ 5,2 milhões) ao acreditar que vivia um relacionamento com o ator Brad Pitt. A francesa Anne caiu no golpe ao ser enganada com imagens manipuladas por inteligência artificial (IA).

Segundo a rede de notícias BFM TV, a designer de interiores recebeu uma mensagem no Instagram, em fevereiro de 2023, de um perfil que dizia ser Jane Etta Pitt, mãe do astro de Hollywood. “É de uma mulher como você que meu filho precisa”, escreveu.

No dia seguinte, uma conta falsa do ator entrou em contato com Anne, contando que sua mãe havia falado muito com ele sobre ela. Na época, a mulher estava passando por um momento difícil em seu relacionamento com um empresário milionário, 19 anos mais velho que ela.

O golpista chegou a enviar a ela um vídeo gerado por inteligência artificial e contou ter câncer. O falso Brad Pitt afirmou para Anne que precisava de ajuda para tratar a doença porque suas contas estavam bloqueadas devido ao divórcio com Angelina Jolie.

Anne recebia poemas de amor e fotos manipuladas do ator em um leito de hospital. Ela depositou altas quantias de dinheiro para o golpista durante um ano.

A vítima percebeu que caiu em um golpe quando viu fotos do verdadeiro Brad Pitt com sua nova namorada, Ines de Ramon, na imprensa. Ela procurou a polícia e prestou queixa contra o criminoso, que ainda não foi identificado.

De acordo com a BFM TV, após o golpe, Anne foi hospitalizada em uma clínica, com depressão grave. Ela segue internada no local.

*Com informações SBT News

