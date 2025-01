Raquel Brito vira alvo de investigação do Ministério Público da Bahia

O Ministério Público da Bahia iniciou uma investigação sobre as divulgações feitas por Raquel Brito nas redes sociais. A 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor da capital requisitou a apuração de possíveis irregularidades envolvendo as publicações da influenciadora.

Conforme a recomendação, divulgada pelo site BNews, o MP questiona a promoção de uma ferramenta chamada “Robozão de Vendas”, que estaria prometendo grandes ganhos mensais aos consumidores.

A promotoria afirmou, no pedido, que os meios prometidos pelo programa eram “inviáveis, induzindo as pessoas a erro”.

Somente no Instagram, Raquel Brito tem 351 mil seguidores e ganhou destaque na web após seu irmão, Davi Brito, participar do BBB24 e sair campeão. No fim do ano, ela entrou em A Fazenda 16, mas foi desclassificada pós passar mal durante uma prova.

Na ocasião, chegaram a circular rumores de que ela estaria grávida e, por isso, foi retirada do programa. Posteriormente, os médicos que cuidaram dela revelaram o diagnóstico de miocardite aguda.

*Com informações Metropoles

