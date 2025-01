Jornalista do Em Tempo é premiado no 3º Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental

Jonathan Ferreira, do Em Tempo, destacou-se com o terceiro lugar na categoria Impresso, com a matéria “Impacto das mudanças climáticas no saneamento básico”

O 3º Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental, promovido pela concessão de saneamento da capital, destacou, na noite desta terça-feira (14), a importância da cobertura jornalística sobre saneamento básico e meio ambiente. O jornalista Jonathan Ferreira, do Em Tempo, conquistou o terceiro lugar na categoria Impresso com a matéria “Impacto das mudanças climáticas no saneamento básico”, ressaltando a urgência do debate sobre a gestão hídrica e a preservação dos recursos naturais, além de evidenciar o papel essencial do jornalismo na conscientização ambiental e no incentivo a políticas públicas mais eficazes.

A premiação reconheceu profissionais que abordaram de forma crítica e construtiva os temas ambientais e reforçou o compromisso com a informação de qualidade em prol da sustentabilidade.

Jonathan Ferreira, que atua como editor dos jornais EM TEMPO E AGORA, já havia conquistado o segundo lugar na mesma categoria na 2ª edição do prêmio, em 2023, com a matéria “Saneamento básico: Investimento que gera retorno financeiro em Manaus”.

O evento, que reuniu cerca de 500 pessoas, celebrou a produção jornalística e a relevância dos temas abordados, com um total de 23 prêmios distribuídos em nove categorias.

Jornalista profissional há três anos, Jonathan Ferreira agradeceu o prêmio e enfatizou a importância de se discutir o saneamento básico.

“A água é um bem precioso e merece toda a nossa atenção. Agradeço a oportunidade de contribuir para esse debate por meio do jornalismo. Este prêmio é um estímulo para continuarmos a buscar soluções para os desafios do saneamento em Manaus”, destacou.

O diretor-presidente da concessionária, Pedro Augusto Freitas, salientou a relevância da premiação para uma região localizada na Amazônia.

“Neste ano, tivemos um crescimento no número de inscritos, com mais de 200 materiais concorrendo aos prêmios. Isso mostra a relevância dos temas saneamento básico, o meio ambiente e as mudanças climáticas e o quão importante é seguir discutindo esses tópicos na mídia, principalmente se falamos de Manaus, que é uma cidade localizada no maior bioma do mundo”, destacou o diretor-presidente.

Além de profissionais com experiência na área, o Prêmio Águas de Manaus também reconhece alunos de faculdades de Jornalismo. Neste ano, o troféu da categoria Universitário premiou a equipe da Fametro, formada por Bruna Pinheiro, Camila Vieira, Adrielle Menezes e Emanuelly Silva, com a reportagem “Água em foco”.

A premiação completa incluiu vencedores em diversas outras categorias, como Fotojornalismo, Webjornalismo e profissionais do rádio e da televisão, reconhecendo a diversidade de formatos e a qualidade do jornalismo ambiental produzido na região.

