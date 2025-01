Motoboy que fazia ‘delivery de drogas’ na BR-174 é preso

Um homem de 24 anos foi preso após uma denúncia sobre o uso de um esquema de entrega em domicílio (delivery) de drogas. A prisão foi efetuada na manhã desta quarta-feira (15), no quilômetro 2 da rodovia BR-174.

De acordo com o sargento PM Efraim de Souza, as equipes da Rocam foram até o local indicado e visualizaram o suspeito em uma motocicleta. Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir, mas foi interceptado com uma bolsa de entrega contendo sete tabletes de oxi, totalizando aproximadamente 7 quilos da droga.

“Recebemos denúncia pelo nosso ‘linha direta’ de que um elemento estava com uma mochila de delivery, possivelmente fazendo entrega de entorpecente na cidade de Manaus. É muito importante a colaboração da nossa sociedade, ligando para o nosso número linha direta 99280-7574 e, também, recebemos denúncia pelo nosso Instagram @‌Rocam.PMAM”, afirmou o sargento.

O homem, que já tem antecedentes criminais por receptação e adulteração de identificadores de veículos, foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱