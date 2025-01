Homem é preso após ameaçar ex com arma de fogo e descumprir medida protetiva no AM

Um homem de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (15), por descumprimento de medida protetiva contra ex-companheira, de 24 anos. A prisão foi efetuada no bairro Centro, no município de Atalaia do Norte, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Weslei Zarate, da 50ª DIP, a vítima tem medida protetiva desde agosto de 2024, quando o homem entrou em sua casa, arrombou a porta de seu quarto e a agrediu com um tapa e, ainda, fez ameaças dizendo que daria um tiro nela.

“Em dezembro, o homem voltou a ameaçar a vítima enquanto ela estava em um comércio com a filha. Ele mostrou uma arma que carregava na cintura, por baixo da camisa, com o objetivo de intimidá-la. Assustada, ela foi imediatamente para casa e o denunciou por descumprir a medida protetiva”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, depois da denúncia, foram representados pelos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão do indivíduo, a fim de apreender a arma utilizada por ele.

“Depois que os mandados foram expedidos, saímos em diligências, em conjunto com a Polícia Militar e GCM, e demos cumprimentos às ordens judiciais. Cabe ressaltar que esse indivíduo já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo”, finalizou o delegado.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱