Olímpico Clube lança escola de futebol para crianças e adolescentes

O Olímpico Clube inicia uma nova era com sua Academia de Futebol, voltada para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. A inauguração da escola acontece no dia 20 de janeiro, às 16h, na sede do clube, na Avenida Constantino Nery, Zona Sul de Manaus.

Referência do esporte amazonense desde 17 de outubro de 1938, o clube lança a novidade em parceria com a To Sports, empresa especializada na gestão de programas esportivos. O Olímpico tem como objetivo resgatar o protagonismo do clube na formação de talentos e na valorização do futebol regional.

O evento promete ser uma celebração que une tradição, orgulho local e inovação no esporte, como explica Ronélia Viana, gestora da To Sports.

“É uma grande alegria e responsabilidade fazer parte de um clube com mais de 80 anos de história, resgatando o verdadeiro DNA do futebol amazonense. Com o lançamento da Academia de Futebol do Olímpico Clube, reafirmamos nosso compromisso em oferecer à sociedade um programa de iniciação esportiva completo e acessível, valorizando uma marca genuinamente nossa”, pontuou.

Mais informações via Instagram (@olimpicoclubemanaus) ou pelo telefone +55 92 98616-1079.

Formação com identidade regional

Inspirada por ídolos locais como Cabral, Gatinho e Quinha, a nova escola apresenta metodologia pedagógica exclusiva. O programa teve desenvolvimento por profissionais de Educação Física e treinadores licenciados pela CBF e estão divididos em quatro etapas. Cada etapa está adaptada às diferentes faixas etárias, com foco no desenvolvimento esportivo e na formação de valores.

O evento de lançamento contará com a apresentação da equipe técnica, uma demonstração prática com crianças e adolescentes, a exibição dos uniformes oficiais e um coquetel de confraternização. Será uma oportunidade para o público e a imprensa conhecerem de perto a estrutura e os objetivos desse novo projeto, que busca aliar a tradição do clube ao futuro do esporte no Amazonas.

Sobre o Olímpico Clube

Com 86 anos de história, o Olímpico Clube é um ícone cultural e esportivo no estado do Amazonas. Além do futebol, a instituição se destacou em modalidades como basquete, vôlei e natação. Agora, com a Academia de Futebol, o clube reafirma seu papel como protagonista na formação de jovens talentos e na promoção do esporte como ferramenta de transformação social.

