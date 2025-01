Rodriguinho é sangue novo no meio de campo do RPE Parintins FC no Barezão 2025

Faltando 11 dias para a estreia no Campeonato Amazonense de Futebol Profissional – Barezão 2025, o RPE Parintins FC aposta no talento de um meia vindo do futebol do Rio de Janeiro para brilhar na competição.

Trata-se do meia Rodrigo Andrade Perez da Silva, o Rodriguinho, de 26 anos, emprestado junto ao Petrópolis e com recentes passagens pelo São Gonçalo e Audax.

O atleta, que jogou ano passado na Arena da Amazônia no duelo contra o Vasco da Gama (sétima rodada do Carioca), já conta os dias para mostrar seu futebol em terras caboclas. O jogador está integrado ao grupo do técnico Maurinho Fonseca desde o dia 16 de dezembro e falou sobre a expectativa para o desafio diante do São Raimundo, dia 26, domingo, às 15h30, no estádio da Colina, em Manaus.

“A expectativa é a melhor possível. Desde o dia em que cheguei aqui estou procurando trabalhar, me dedicar cada dia mais para que, não só no dia da estreia, mas no campeonato todo eu esteja 100% para contribuir com a equipe e ajudar o grupo a correr atrás das vitórias”, disse o meia, que tem características ofensivas e boa presença na linha de frente.

Apesar de a estreia no Estadual ser fora – na Colina, casa do São Raimundo -, Rodriguinho iniciou uma campanha para que o estádio da Colina também se vista de azul e vermelho, as cores do uniforme do Tourão. Para isso, ele conta com a presença dos torcedores do clube que une os municípios de Rio Preto da Eva e Parintins.

“Aproveito para convocar a nossa torcida para que consiga nos apoiar a cada jogo, começando nessa primeira partida no Campeonato Amazonense. A presença e o apoio deles é fundamental para nós”, concluiu o novato, após o treino desta terça-feira (14), no Rio Preto da Eva.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱